Amir Murillo: Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

"HAK ETTİK"

Beşiktaş'ın maçtaki 3. golünü atan deneyimli savunmacısı Amir Murillo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Panama oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefiyle ilgili ise, "Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör