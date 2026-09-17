Başkaldırış

a Liga'da Real Madrid, Elche'yi 3-2 yenerken milli gururumuz Arda Güler maça damgasını vurdu. 25. dakikada kullandığı müthiş frikikle topun kaleci Dituro'ya da çarpmasıyla takımını öne geçiren 21 yaşındaki yıldız, maçın adamı seçildi. İspanyollar, Arda'yı yer göğe sığdıramadı.başlığını kullandı.Arda'nın, Bellingham'ın yerineSon bölümlerde maçın zora girdiğinin altı çizilirkendenildi."Real'in yol göstericisi Arda" ifadesiyle oyuncunun yarattığı havaya dikkat çekildi."Türk yıldız" diyerek Arda'nın, takımın en yetenekli oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör