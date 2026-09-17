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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Başkaldırış

Başkaldırış
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La Liga'da Real Madrid, Elche'yi 3-2 yenerken milli gururumuz Arda Güler maça damgasını vurdu. 25. dakikada kullandığı müthiş frikikle topun kaleci Dituro'ya da çarpmasıyla takımını öne geçiren 21 yaşındaki yıldız, maçın adamı seçildi. İspanyollar, Arda'yı yer göğe sığdıramadı.
AS GAZETESI; "La rebeldía de Arda" (Arda'nın başkaldırısı) başlığını kullandı.
EL PAIS; Arda'nın, Bellingham'ın yerine 11 başlamasını ve frikikten attığı golü öne çıkardı. Son bölümlerde maçın zora girdiğinin altı çizilirken "Arda oyundan çıkmaz" denildi.
MARCA; "Real'in yol göstericisi Arda" ifadesiyle oyuncunun yarattığı havaya dikkat çekildi.
SPORT; "Türk yıldız" diyerek Arda'nın, takımın en yetenekli oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Başkaldırış
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