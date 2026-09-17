CANLI | Beşiktaş - Marsilya maçı! Italiano’nun ilk 11 tercihi belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic
Marsilya XI: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay
DUSAN VLAHOVIC, FORMASINA KAVUŞACAK
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.
Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.
Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.
Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.
ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı.
Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı.
Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı.
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı.
SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.
"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.
SON ÜÇ MAÇTAN GALİP AYRILDI
Beşiktaş, oynadığı son üç karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e aynı skorla kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından üçer puanla ayrıldı.
Sahasında Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.