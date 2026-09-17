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Giriş Tarihi: 17.09.2026 20:28

Çorum FK, Alanyaspor mesaisini devam ettirdi!

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İHA
Çorum FK, Alanyaspor mesaisini devam ettirdi!
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, programın sonraki bölümünde sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, günün programını çift kale oyunla tamamladı.

Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı'nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e "başarı" dilendi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Çorum FK, Alanyaspor mesaisini devam ettirdi!
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