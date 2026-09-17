Çorum FK, Alanyaspor mesaisini devam ettirdi!

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, programın sonraki bölümünde sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, günün programını çift kale oyunla tamamladı.
Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı'nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e "başarı" dilendi.