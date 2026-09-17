Futbolun kalbi Riva’da atacak

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Süper Lig'de yeni yayın dönemi için düğmeye basılıyor. Mevcut yayın sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Libero TV'de çok önemli bir görüşmenin haberini verdi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlık görevini sürdüren Doğan, "Buradan söyleyeyim, yarın (bugün) Riva'da Futbol Federasyonu ile yayın ihalesi için çok önemli bir toplantı yapacağız.Daha sonra TFF ile yaptığımız görüşmeleri, Kulüpler Birliği'nde de diğer başkanlarımızla paylaşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun" ifadelerini kullandı.