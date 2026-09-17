Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:02 Son Güncelleme: 17.09.2026 15:30

İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu!

İstanbul’da oynanacak olan İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlar açıklandı.

İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu!
  • ABONE OL

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu.

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Yarı finalde Barcelona ile Atletico Madrid ve Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek.

Yarı final mücadeleleri 2 ve 3 Şubat'ta, final 6 Şubat'ta oynanacak. 2 Şubat'taki yarı final maçı Fenerbahçe'nin Chobani Stadı'nda, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın stadı olan RAMS Park, 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA