İspanya Süper Kupası Tanıtım Toplantısı yapıldı! "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma"

"İNANILMAZ 3 STATTA 3 MAÇ OYNANACAK"

Bir anlaşmanın ötesine geçen bir gün yaşadıklarının altını çizen Rafael Louzan, "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma. Burada birbirimize saygı duyduğumuzu, birbirimizi çok sevdiğimizi göstermek adına bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirine yakınlık anlamında inanılmaz bir dönemden geçtiğini vurgulayan Louzan "İki büyük ülkenin ilişkileri açısından özel günler yaşıyoruz. Buradaki bağ, şirketlerin de birlikte çalışmasıyla güçleniyor. Başkanımızla daha önce konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Bu aynı zamanda önemli bir turizm fırsatı. Türk Hava Yolları gibi şirketler sayesinde günlük uçuşlar mevcut. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan birisi. Türkiye'deki futbola hayran olduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Türkiye'de yetişen çok önemli futbolcular İspanya'da oynadı, oynuyor. 4 önemli takım karşı karşıya gelecek. Bu da en güzel gecelerden birisi olarak tarihimize geçecek. İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak. 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek. Çok büyük müsabakalara hazırlıklı bir şehirden bahsediyoruz. Futbola çok özel yaklaşan bir yer İstanbul. 2027 yılında İstanbul'da başka final de oynanacak, UEFA Konferans Ligi finali de burada oynanacak." diye konuştu.

İstanbul'un dünya futbolunda ayrıcalık sahibi bir şehir olduğunun altını çizen Louzan, "Dünya futbolunda çok ayrıcalığa sahip bir şehirden bahsediyoruz. İki ülkeyi futbol aracılığıyla daha da yakınlaştıracağız. Umarım sadece bu müsabakayla sınırlı kalmaz ve çok daha büyük iş birliklerimiz olur. Futbol kültürleri birleştirir, ülkeleri yaklaştırır. 2027 yılının şubat ayında İspanya Süper Kupası yeni evinde oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.