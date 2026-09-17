İspanya Süper Kupası Tanıtım Toplantısı yapıldı! "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma"

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysal, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, sözlerine teşekkür ederek başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun evinin kendilerine açıldığını belirten Louzan, "Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bütün destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür etmek istiyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu mükemmel bir insan, mükemmel bir ekiple çalışıyor. Bugün bizlere evinizi açtınız. Bu inanılmaz şehirde, İstanbul'a mükemmel bir organizasyona imza atacağız. Sayın Bilal Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bakanların burada olması, spora ne kadar önem verildiğinin göstergesi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüp başkanlarının da burada olması bizler için onur. Bizlere 7 yılı aşkın süredir eşlik eden Suudi Arabistan temsilcilerine de teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte çalışmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.
"İNANILMAZ 3 STATTA 3 MAÇ OYNANACAK"
Bir anlaşmanın ötesine geçen bir gün yaşadıklarının altını çizen Rafael Louzan, "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma. Burada birbirimize saygı duyduğumuzu, birbirimizi çok sevdiğimizi göstermek adına bir araya geldik." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin birbirine yakınlık anlamında inanılmaz bir dönemden geçtiğini vurgulayan Louzan "İki büyük ülkenin ilişkileri açısından özel günler yaşıyoruz. Buradaki bağ, şirketlerin de birlikte çalışmasıyla güçleniyor. Başkanımızla daha önce konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Bu aynı zamanda önemli bir turizm fırsatı. Türk Hava Yolları gibi şirketler sayesinde günlük uçuşlar mevcut. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan birisi. Türkiye'deki futbola hayran olduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Türkiye'de yetişen çok önemli futbolcular İspanya'da oynadı, oynuyor. 4 önemli takım karşı karşıya gelecek. Bu da en güzel gecelerden birisi olarak tarihimize geçecek. İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak. 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek. Çok büyük müsabakalara hazırlıklı bir şehirden bahsediyoruz. Futbola çok özel yaklaşan bir yer İstanbul. 2027 yılında İstanbul'da başka final de oynanacak, UEFA Konferans Ligi finali de burada oynanacak." diye konuştu.
İstanbul'un dünya futbolunda ayrıcalık sahibi bir şehir olduğunun altını çizen Louzan, "Dünya futbolunda çok ayrıcalığa sahip bir şehirden bahsediyoruz. İki ülkeyi futbol aracılığıyla daha da yakınlaştıracağız. Umarım sadece bu müsabakayla sınırlı kalmaz ve çok daha büyük iş birliklerimiz olur. Futbol kültürleri birleştirir, ülkeleri yaklaştırır. 2027 yılının şubat ayında İspanya Süper Kupası yeni evinde oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.
BİLAL ERDOĞAN: "ARDA'YI ALKIŞLAMAK İSTERİM"
Organizasyonda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, etkinliğin önemli işbirliklerinin ortaya çıkmasına katkı sunacağını söyledi.
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'yi daha önce ağırladıklarının altını çizen Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak son 10 yılda neler yaptığımızı anlatmıştık. Kendisi bize 2027 İspanya Süper Kupası'nı İstanbul'da düzenleme fırsatından bahsetmişti. Bunun üzerine bakanlıklarımız ve kulüplerimizle bir araya geldik ve şu anda buradayız. 2027 İspanya Süper Kupası maçları İstanbul'da düzenlenecek. 4 başarılı İspanyol takımı maçlarını İstanbul'da oynayacak ve dünya futbolunun en güzel örneklerini bize sunacak. İspanya son Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcuları İspanyol kulüplerinde oynuyor hatta Arda Güler de bu takımlarda. İstanbul'da Arda Güler'i izleyeceğiz. Onu burada Real Madrid formasıyla izlemek güzel bir anı olacaktır." diye konuştu.
"İSTANBUL BU ETKİNLİK İÇİN DÜNYADAKİ EN UYGUN ŞEHİRLERDEN BİRİSİ"
Bilal Erdoğan, İspanya ve Suudi Arabistan'dan temsilcileri ağırlayacaklarını belirterek Dünya Etnospor Birliği olarak Suudi Arabistan'la işbirliğinde yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi.
Riyad'da festival düzenleyeceklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kendileri mayıs ayında düzenleyeceğimiz etkinliğimizin de sponsoru olacaktır. 'Etnospor 2027' adını verdiğimiz yeni projemiz kapsamında çeşitli işbirliklerimiz olacak. Bu etkinliğin İstanbul'a gelmesinde destek olan taraflardan birisi olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Türkiye, İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü bağların da en güzel örneklerinden birisini göstereceğiz. Huzurun ve istikrarın dünyada sağlanabilmesine çok ihtiyacımız var. Böylesine önemli ülkelerin bir araya gelmesini çok kıymetli buluyorum. İstanbul'u ziyaret edemeyen birçok dostumuz ziyaret fırsatı bulacak. İstanbul bu etkinlik için dünyadaki en uygun şehirlerden birisi. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda umuyorum birçok etkinliğe katılacağız. Bu turnuvanın paydaşları eminim ki etkinlikten memnun kalacaktır. Şubat ayında İspanya Süper Kupası kapsamında bir arada olacağız."
TURKİ AL-SHEİKH'İN SÖZLERİ
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh ise Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'la 2 ay önce İstanbul'da bulunduğunu belirterek, yeniden İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinde İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarının katkılarına değinen Turki Al-Sheikh, "Şubat ayında inanılmaz bir etkinlik düzenlenecek. İspanya Süper Kupası hem Türkiye hem de İstanbul için güzel etkinlik olacak. 2032 Avrupa Şampiyonası da Türkiye ve İtalya arasında düzenlenecek. Kasım ayında kardeşim Bilal Erdoğan'la sizlere çok güzel sürprizimiz olacak. İstanbul'un restoranları ve otelleri çok yoğun, şubat ayında daha da yoğun olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bilal Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Kısa sürede böylesine önemli bir etkinlik organize edildi. 3 kulübün başkanının da burada olması çok güzel. Özellikle Galatasaray'ı destekleyen bir taraftar olarak 3 kulübe de katkıları için teşekkür ediyorum. Şubat ayında görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise şu açıklamayı yaptı: "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere birçok büyük organizasyonu başarıyla tamamladık. Son olarak mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri İstanbul'da ağırladık. Şimdi ise tüm bu deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız. 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarının ilki 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final ise 3 Şubat'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Final karşılaşmasına ise 6 Şubat'ta Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid gibi dünya futbolunun önde gelen kulüplerini İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Bu organizasyonun etkisi yalnızca sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmayacak. İspanya Süper Kupası, dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak. Bu yönüyle organizasyon, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve marka değerine önemli katkı sağlayacaktır. İstanbul'a gelecek futbolseverler yalnızca dünya yıldızlarının mücadelesine tanıklık etmeyecek, aynı zamanda ülkemizin binlerce yıllık tarihini, eşsiz kültürünü ve güçlü spor tutkusunu yakından tanıma fırsatı bulacak. Dolayısıyla bu organizasyon, Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini, İstanbul'un küresel marka değerini ve Türk futbolunun dünyaya açılan yüzünü güçlü bir biçimde ortaya koyacak önemli bir vitrin olacak.
Bu vesileyle organizasyonun İstanbul'da gerçekleşmesinde öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dost ülke Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'e, değerli yetkililerine ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı değerli dostum ile kıymetli Yönetim Kurulu'na şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonun hayata geçirilmesi sürecinde verdikleri değerli desteklerden dolayı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a Türk futbol kamuoyu adına şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statları ve tesisleri bizlerle paylaşacak değerli kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın dikkatini Türkiye ve İstanbul'a çevirecek olan bu önemli organizasyonun, ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini; ülkemiz, İstanbul ve dünya futbolu için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."
PROGRAM
2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona-Atletico Madrid finale yükselebilmek için mücadele edecek.
2 Şubat'daki ilk yarı final maçına Chobani Stadı, 3 Şubat'taki ikinci yarın final müsabakasına ise Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.