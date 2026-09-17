Kayserisporlu Görkem Sağlam: Çok iyi bir takımımız var

ATİLA GERİN: ÇOK ZORLU BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ

Teknik direktör Atila Gerin ise konuşmasında, "Maçtan sonra rejenerasyon idmanı yaptık. Daha sonra 1 gün izin verdik. Bugün ilk idmanımız. Hem adaptasyonel hem taktiksel idmanımız var. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Az gol yemiş, az gol atmışlar. Lige yeni çıkmış fakat doğru planlamayla doğru bir kadro kurmuş gibi gözüken bir rakibe gidiyoruz. Bizim için nerede oynadığınız hiç fark etmiyor. İçeri ya da dışarı. Bizim için nerede oynadığımız fark etmiyor. Deplasmanlardan da iyi sonuçlarla döndük. Allah'ın izniyle bütün iyi halimizi ortaya koyup oradan mutlu döneceğiz. Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Kolay değil buralar. Ama takımın oyuncuların birbirine alışma süreçlerini kısalttılar. Çok şükür, sağ olsunlar. Bundan sonrası o birliktelik arttıkça oyuna da yansır, sisteme de yansır. Her şeye de yansır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada eksikleri tamamlamayı düşünüyoruz. Dört gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonra çocuklara izin veriyoruz. Dönüşünde biraz atletik ve fitness çalışıp Konyaspor'la Konya'da bir maçımız yapacağız. Ondan sonra dönüp maç haftasına başlayacağız" ifadesini kullandı. (DHA)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör