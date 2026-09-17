Orkun Kökçü: Evimizde, güçlü bir rakibe karşı güçlü başlamak zorundaydık

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir maç olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, "Çok iyi başladık. Bizim için bu maç çok önemliydi. Evimizde, güçlü bir rakibe karşı güçlü başlamak zorundaydık. Çünkü grubumuz da baya zor. Onun için her maç bizim için önemli. İçerde oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puanı aldık. Farklı galibiyet ekstra motivasyon oldu. Onu da pazar günkü maça yanımızda götürmek istiyoruz. O da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz" diye konuştu.

'KENDİMİ HAZIR HİSSETTİM MAÇ İÇİN'

Sakatlığı hakkında da konuşan Orkun Kökçü, "Şu an iyi hissediyorum. Geçen maçta oldu. Orada pek hissetmedim ama ertesi gün biraz ağrı hissettim. Sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi hazır hissettim maç için. Benim için engel olmadı. Yarından itibaren toparlanma ve pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.

'TAKIM, TARAFTARI ATEŞLİYOR; TARAFTAR DA BİZİ ATEŞLİYOR'

Taraftarın takımı ateşlediğini belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tribünlerin desteği inanılmaz. Bizim de bir katkımız var. İyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Takım, taraftarı ateşliyor; taraftar da bizi ateşliyor. Oyun çok güzel. Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunun devamını inşallah getirebiliriz ki bizim için de çok güzel olur" diye konuştu.

'SAHADA TAKIMIMIM HAKKINI KORUMAK İSTİYORUM'

Sezon içinde itiraz nedeniyle gördüğü sarı kartlarla ilgili düşünceleri sorulan Orkun Kökçü, kaptan olarak sahada takımının haklarını korumaya devam edeceğini söyledi. Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim karakterim, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu yine o yüzden bunu sordunuz. Ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımım hakkını korumak istiyorum. Dışarda kim ne derse desin. Kafama hiç takmıyorum. Siz sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Ben hakkım yeniliyorsa tepki gösteririm ki göstermeye de devam edeceğim. Şiddetli şekilde olmaması lazım ama ben hep takımımın, Beşiktaş'ın, kendi haklarımı koruyacağım. Bunu da asla bırakmayacağım."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör