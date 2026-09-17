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Giriş Tarihi: 17.09.2026

SABAH yazdı F.Bahçe açıkladı

Samet YÜKSEL
SABAH yazdı F.Bahçe açıkladı
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SABAH Spor'un 13 Eylül'de okuyucularına duyurduğu "Asensio'da hedef Eyüpspor" haberi dün resmen doğrulandı. Fenerbahçe, taraftarın yolunu gözlediği Marco Asensio'nun durumuna ilişkin müjdeyi verdi. 25 gündür forma giyemeyen Matador'un tedavisinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden sarı-lacivertliler, "Bugün (Dün) yapılan tetkikler sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmuyor.

Asensio, 17 (bugün) ve 18 Eylül'de (yarın) antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de tam katılım sağlayacak ve 20 Eylül'deki Eyüpspor sınavının kadrosunda yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE #SABAH SPOR

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SABAH yazdı F.Bahçe açıkladı
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