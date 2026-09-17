SABAH yazdı F.Bahçe açıkladı

SABAH Spor'un 13 Eylül'de okuyucularına duyurduğu "Asensio'da hedef Eyüpspor" haberi dün resmen doğrulandı. Fenerbahçe, taraftarın yolunu gözlediği Marco Asensio'nun durumuna ilişkin müjdeyi verdi. 25 gündür forma giyemeyen Matador'un tedavisinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden sarı-lacivertliler, "Bugün (Dün) yapılan tetkikler sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmuyor.

Asensio, 17 (bugün) ve 18 Eylül'de (yarın) antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de tam katılım sağlayacak ve 20 Eylül'deki Eyüpspor sınavının kadrosunda yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör