Salih Özcan: Atmosfer bizi inanılmaz motive etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Özcan, hem takımın performansını hem de tribün atmosferini değerlendirdi.

"ATMOSFER BİZİ İNANILMAZ MOTİVE ETTİ"

Salih Özcan, "Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"ONLARI KONTROL ETTİK VE İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Marsilya'nın hücum gücüne karşı aldıkları önlemlere de değinen Salih Özcan, "Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık" dedi.

"KULAKLARIM DUYMUYOR"

Tribün atmosferine bir kez daha vurgu yapan Salih Özcan, "Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör