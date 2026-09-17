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Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:16

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA
Süper Lig’de 6. haftanın perdesi yarın açılacak
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Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak
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