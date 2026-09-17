Süper Lig’de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)