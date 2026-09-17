Taylor’dan bomba itiraflar!

MHK Hakem Direktörü Anthony Taylor, büyük tartışmaların yaşandığı 4 maçı yorumlarken hakemlerin 3 skandal hataya imza attığı ortaya çıktı. TFF tarafından yayınlanan Taylor'ın yorumları şöyle:



1.HAFTA / G.BİLRİĞİ-FENERBAHÇE: (49. dakikada Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklentisi): Mert Müldür kafa vurduktan sonra Goutas müdahale ediyor. F.Bahçeli oyuncunun şut çekme veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilemediği gerekçesiyle pozisyon penaltı değil. Taylor ayrıca aynı karşılaşmanın 71'inci dakikasında Talisca'nın şutunda Goutas'ın eline çarpan topta başkent ekibinin oyuncusunun eline temasının minimal seviyede olması ve topun kaleye gitmesini engellemediği, topun yönünü değiştirmediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.





2.HAFTA / ALANYA-BEŞİKTAŞ: (7. dakikada Aliti'nin, Trossard'a attığı tokat) Bu pozisyonda Alanyasporlu futbolcu, Trossard'ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık kanıt bulunduğu nedeniyle Aliti'ye kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Ayrıca VAR'ın, maçın hakemini saha içi incelemeye çağırması lazımdı. Ayrıca 56. dakikada Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda Aliti'nin müdahalesinin dışarıda olduğu ve Beşiktaş lehine serbest vuruş verilmesi gerektiğini ifade edildi.



3.HAFTA / G.SARAY-GÖZTEPE: (59'da G.Saray'ın kazandığı penaltı): Osimhen sağ ayağını top ile rakibinin sol ayağının arasına yerleştiriyor.

Osimhen topa dokunmuş olsa da oyuncular arasındaki temas, savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklanıyor.

Gerçek anlamda bir çelme ihlali yok. Osimhen teması abartıyor, pozisyon penaltı değil.



3.HAFTA / AMED-TRABZONSPOR: (45+5'te Diagne'nin penaltısında ceza sahasına erken giren Sor'un attığı gol): Diagne'nin penaltı atışında kaleci Onana'dan dönen topu Collins Sor ağlara gönderiyor. Ancak Diagne'nin penaltı atışını kullandığı sırada Sor'un ceza sahası içinde olduğu nedeniyle ağlara giden topun geçerlilik kazanmaması gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör