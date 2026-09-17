Thomas Reis: Umarım tarih yazarız

'TRABZONSPOR'UN BANA SUNDUĞU PROJEYE 'HAYIR' DİYEMEZDİM'

Reis, Trabzonspor'u tercih etmesindeki en önemli etkenin ne olduğuna ilişkin bir soruya, "Futbolda değişimler olabiliyor, bazen çabuk da olabiliyor bu değişimler. Bazen durumlar şöyle olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten, tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz. Aslında çok da vakit kaybetmeden kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim, buradaki baskının da hedeflerin büyük olduğunun da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında, böyle olması gerekiyor. Böyle yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak, bunun da farkındayım. Ben de umuyorum iyi bir sezon çıkaracağız oyuncularımızla birlikte elde edeceğiz. Elbette Trabzonspor'un bana sunduğu projeye 'hayır' diyemezdim" yanıtını verdi.

'SALAH'A SAHADA SERBESTLİK VERECEĞİM'

Thomas Reis, Mohamed Salah'a oyun içinde nasıl bir rol vereceğine ilişkin bir soruya "Mohamed Salah ile konuştum, kendisi ile bir sohbetimiz de oldu. Mohamed Salah seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncu ile çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi. Ama şunu da ifade etmek isterim; maç kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var, 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunmaya yardımı da bekleyeceğiz. Ama ben şunu düşünen bir insanım, hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız. Zaten kendisini izlediğinizde savunmaya yardım etmeye ne kadar istekli olduğunu gördüğünüzde, bu tutumu gördüğünüzde kendisinin zaten ne kadar önemli bir rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya bu kadar yardım etmek istemesi de aslında bu konuda ne kadar başarılı olmak istediğini neler kazanmak istediğini gösteriyor diye düşünüyorum" dedi.

'GALATASARAY MAÇINDA HARİKA BİR ATMOSFER BEKLİYORUM'

Thomas Reis, Trabzonspor'un hafta sonu sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya da değindi. Papara Park'ta daha önce rakip takım teknik direktörü olarak bulunduğunu hatırlatan Reis, bu kez bordo-mavili taraftarların desteğini arkasında hissedecek olmanın kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi. Reis, hafta sonu oynanacak maçta harika bir atmosfer beklediğinin altını çizerek, "Galatasaray maçında harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Ben birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar, takımın yanında beraber olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olacağının bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Takımızla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Trabzon insanı ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor bu hayatta, kaybedebilirsiniz. Ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar aslında göstermeniz gereken durumlar. Bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vs. Bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır. Ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip, o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağının bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör