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Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:40 Son Güncelleme: 17.09.2026 14:56

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu.

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı
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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

YARIN

20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k

19 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan

20 EYLÜL PAZAR

17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy

20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı
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