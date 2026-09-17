Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
YARIN
20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k
19 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan
20 EYLÜL PAZAR
17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy
20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır