Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi! Thomas Reis iş başı yaptı...

ZEYYAT KAFKAS'TAN TAKIMA DESTEK

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yeni teknik direktör Thomas Reis ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, takıma olan güvenlerinin devam ettiğini söyledi. Kafkas, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor. Hepinizin her konuda hocamıza ve ekibe yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör