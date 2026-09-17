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Giriş Tarihi: 17.09.2026 20:26 Son Güncelleme: 17.09.2026 20:34

Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi! Thomas Reis iş başı yaptı...

Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, bordo-mavililerle ilk antrenmanına çıktı.

DHA Futbol
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi! Thomas Reis iş başı yaptı...
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Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

ZEYYAT KAFKAS'TAN TAKIMA DESTEK

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yeni teknik direktör Thomas Reis ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, takıma olan güvenlerinin devam ettiğini söyledi. Kafkas, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor. Hepinizin her konuda hocamıza ve ekibe yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi! Thomas Reis iş başı yaptı...
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