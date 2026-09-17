Trendyol 1. Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz
20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder