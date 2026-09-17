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Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:20

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

AA
Trendyol 1. Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz

20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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