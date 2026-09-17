Trossard yok, Orkun şüpheli

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Teknik Direktörü İtaliano, ağrıları bulunan Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.diyen deneyimli hoca,ifadesini kullandı. Belçikalı oyuncunun, dün idmanda kendini denediği ancak yarım bıraktığı öğrenildi. Öte yandan ayak parmağındaki çatlak nedeniyle pazartesi günü idmanı tamamlayamayan Orkun, salı günü ve dün antrenmanda yer aldı. Kaptan, oynamak istiyor ancak karar bugün verilecek.