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Giriş Tarihi: 18.09.2026 00:36

Vaclav Cerny'den sakatlık yanıtı!

Beşiktaş'ta 4-1 kazandığı Marsilya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny, karşılaşma sonrasında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Vaclav Cerny’den sakatlık yanıtı!
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Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çek futbolcu, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık." sözlerini sarf etti.

Sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cerny, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." yanıtını verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #MARSİLYA #UEFA AVRUPA LİGİ #VACLAV CERNY #AVRUPA

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Vaclav Cerny'den sakatlık yanıtı!
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