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Giriş Tarihi: 18.09.2026 00:27

Victor Osimhen, Nwaiwu, Iheanacho ve Ndidi'ye milli davet!

Victor Osimhen, Nwaiwu, Iheanacho ve Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet aldı.

Victor Osimhen, Nwaiwu, Iheanacho ve Ndidi’ye milli davet!
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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Tecrübeli forvet, Rusya ile oynanacak hazırlık maçında süre almayacak.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu da Nijerya'nın aday kadrosunda yer aldı. Ndidi, eleme ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi, Nwaiwu ise sadece eleme maçlarının kadrosuna dahil edildi.

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Kelechi Iheanacho ise Nijerya'nın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Victor Osimhen, Nwaiwu, Iheanacho ve Ndidi'ye milli davet!
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