Vincenzo Italiano'dan o isme övgü dolu sözler! "Böyle devam ederse başrol oyuncusuna dönüşebilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Italiano, "Bence Avrupa yolculuğuna çok iyi başladık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardılar. İlk yarını son 10 dakikası hariç harika iş çıkardık. Gerçekten çok iyi başladık. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların önünde bu güzel şovu gösterdiğimiz için mutluyum." sözlerini sarf etti.
Italiano ayrıca maçın ilk golünü atan İlhan Fakılı için de "Her geçen gün potansiyelini göstermeye devam ediyor. Onu alkışlamak istiyorum. Böyle devam ederse ilerde bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. Bugün bizi taşıdı. Böyle devam ederse başrol oyuncusuna dönüşebilir. Tekrar tebrik etmek istiyorum. Geldiği günden beri hep çalışan, kendini göstermeye çalışan birisi. Onun adına çok mutluyum." dedi.