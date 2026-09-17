Vincenzo Italiano'dan o isme övgü dolu sözler! "Böyle devam ederse başrol oyuncusuna dönüşebilir"

Italiano ayrıca maçın ilk golünü atan İlhan Fakılı için de "Her geçen gün potansiyelini göstermeye devam ediyor. Onu alkışlamak istiyorum. Böyle devam ederse ilerde bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. Bugün bizi taşıdı. Böyle devam ederse başrol oyuncusuna dönüşebilir. Tekrar tebrik etmek istiyorum. Geldiği günden beri hep çalışan, kendini göstermeye çalışan birisi. Onun adına çok mutluyum." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör