Galatasaray, Trabzon’a geldi!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Trabzon'a ulaştı.

Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka, yarın (19 Eylül cumartesi günü) saat 20.00'de başlayacak.

Kritik maç öncesinde ise Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan kafilede yer almazken, kadroda bulunan 23 oyuncu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör