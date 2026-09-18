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Giriş Tarihi: 19.09.2026 00:04

Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu ünvanını elde etti.

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Harry Kane, Bundesliga’da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu
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Bundesliga'dan yapılan açıklamada; Kane'in, Bayern Münih formasıyla 98 maçta bu başarıya en hızlı ulaşan oyuncu olduğu kaydedildi.

33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Bayern'in Union Berlin ile oynadığı 4. hafta maçında attığı ilk golle önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı bir şekilde 100 gole ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.

Kane'nin 2 gol attığı maçta Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Michael Olise ise maçta "hat-trick" yaptı.

Bu sonuçla, Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken Kane ise ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu
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