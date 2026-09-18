Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 21:59

Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor 4 puanda kaldı.

KASIMPAŞA TARİHİNDE BİR İLK

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 6 hafta sonunda namağlup ünvanını sürdürdü ve kulüp tarihinde bir ilki başardı.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi tribünden takip etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #KONYASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #TÜMOSAN KONYASPOR #KASIMPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA