Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor 4 puanda kaldı.
KASIMPAŞA TARİHİNDE BİR İLK
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 6 hafta sonunda namağlup ünvanını sürdürdü ve kulüp tarihinde bir ilki başardı.
MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi tribünden takip etti.