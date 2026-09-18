Kasımpaşa-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Emre Belözoğlu, tarihte bir ilki yaşattı...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor 4 puanda kaldı.