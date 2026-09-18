Kayserispor’a FIFA’dan ’öde-kaldır’ yasağı

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe ile yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski Teknik Direktörü Erling Moe'ye 120.000 Euro, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar'a ise 60.000 Euro tutarındaki alacakları nedeniyle FIFA nezdinde yürütülen dosyalar kapsamında, kulübümüz hakkında 3 dönem transfer tescil yasağı kararı verilmiştir. Söz konusu yasak, ilgili dosyalardaki toplam 180.000 Euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılabilir niteliktedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör