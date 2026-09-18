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Giriş Tarihi: 18.09.2026 20:06

Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı

Kayserispor ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe’nin 120 bin, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’ın ise 60 bin Euro alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

DHA
Kayserispor’a FIFA’dan ’öde-kaldır’ yasağı
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe ile yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski Teknik Direktörü Erling Moe'ye 120.000 Euro, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar'a ise 60.000 Euro tutarındaki alacakları nedeniyle FIFA nezdinde yürütülen dosyalar kapsamında, kulübümüz hakkında 3 dönem transfer tescil yasağı kararı verilmiştir. Söz konusu yasak, ilgili dosyalardaki toplam 180.000 Euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılabilir niteliktedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KAYSERİSPOR #SÜPER LİG #ERLİNG MOE #FIFA

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Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı
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