Muhammed Salah’ın Türkiye’deki ilk büyük sınavı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada ortaya koyduğu performansla takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkan Salah, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında ise 11'de görev alan 34 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Salah, Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına engel olamazken, bordo-mavili takımın tek golünü kaydetti. Mısırlı futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.



TRABZONSPOR'UN ATTIĞI 9 GOLÜN 5'İNDE İMZASI VAR

Muhammed Salah, ilk 5 haftada Trabzonspor'da en fazla gol atan futbolcu konumuna geldi. Mısırlı futbolcu, 4 golünün yanı sıra yaptığı 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı verdi.

Bordo-mavili ekibin ligde kaydettiği 9 golün 4'ünü atan Salah, asistle birlikte skor üretiminde belirleyici oyunculardan biri oldu.



SALAH'IN TÜRKİYE'DEKİ İLK BÜYÜK SINAVI

Trabzonspor'un, Galatasaray ile oynayacağı 6. hafta karşılaşması, Muhammed Salah açısından da ayrı bir önem taşıyor. Mısırlı futbolcu, Türkiye'de ilk kez iki büyük takımın karşı karşıya geleceği bir mücadelede forma giyecek.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör