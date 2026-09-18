Muhteşem şölen

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı büyük bir katılımla yapıldı. TFF Riva Tesisleri'ndeki dev buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysal, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan hazır bulundu.

RİYAD'DA FESTİVAL MÜJDESİ

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, etkinliğin önemli iş birliklerinin ortaya çıkmasına katkı sunacağını belirtip, "Dünya Etnospor Birliği olarak Suudi Arabistan'la iş birliğinde yeni bir sayfa açtık. Riyad'da festival düzenleyeceğiz. Kendileri mayıs ayında düzenleyeceğimiz etkinliğimizin de sponsoru olacak. Türkiye, İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü bağların en güzel örneklerinden birisini göstereceğiz. Huzurun ve istikrarın dünyada sağlanabilmesine ihtiyacımız var. Böyle önemli ülkelerin bir araya gelmesi kıymetli dedi.

3 STATTA 3 MAÇ

- 2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

- Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak.

- Yarı finalde Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona- Atletico Madrid finale yükselebilmek için mücadele edecek.

- Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda

- Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

- Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.



CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE ÖNCÜLÜK ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonlarının merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere, birçok büyük organizasyonu başarıyla tamamladık. İspanya Süper Kupası, dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak. Bu yönüyle organizasyon, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak. Organizasyonun İstanbul'da gerçekleştirilmesine öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; dost ülke Suudi Arabistan'ın Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve tüm değerli yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."



ARDA'YI İZLEMEK GÜZEL OLACAK

Bilal Erdoğan, "4 başarılı İspanyol takımı maçlarını İstanbul'da oynayacak ve dünya futbolunun en güzel örneklerini bize sunacak. İspanya son Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcuları İspanyol kulüplerinde oynuyor hatta Arda Güler de bu takımlarda. İstanbul'da Arda Güler'i izleyeceğiz. Onu burada Real Madrid formasıyla izlemek güzel bir anı olacaktır" diye konuştu.

7 TEKLİF ARASINDA İSTANBUL EN İYİSİYDİ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, "Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bütün destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bize evinizi açtınız. Bu inanılmaz şehirde, İstanbul'da mükemmel bir organizasyona imza atacağız. Bu aynı zamanda önemli bir turizm fırsatı. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan birisi. Türkiye'deki futbola hayran olduğumuzu da söylememiz gerekiyor. İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak. 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek. 7 teklif arasında İstanbul en iyi seçenekti. Çok büyük müsabakalara hazırlıklı bir şehirden bahsediyoruz. Futbola çok özel yaklaşan bir yer. 2027 yılında İstanbul'da başka final de oynanacak, UEFA Konferans Ligi finali de burada oynanacak" şeklinde konuştu.



ERDOĞAN'LA SİZLERE ÇOK GÜZEL SÜRPRİZİMİZ OLACAK

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinde İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarının katkılarına değinirken şunları söyledi: "Şubat ayında inanılmaz bir etkinlik düzenlenecek. İspanya Süper Kupası hem Türkiye hem de İstanbul için güzel etkinlik olacak. 2032 Avrupa Şampiyonası da Türkiye ve İtalya arasında düzenlenecek. Kasım ayında kardeşim Bilal Erdoğan'la sizlere çok güzel sürprizimiz olacak. İstanbul'un restoranları ve otelleri çok yoğun, şubat ayında daha da yoğun olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bilal Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Kısa sürede böylesine önemli bir etkinlik organize edildi. 3 kulübün başkanının da burada olması çok güzel. Özellikle Galatasaray'ı destekleyen bir taraftar olarak 3 kulübe de katkıları için teşekkür ediyorum. Şubat ayında görüşmek üzere."



BAKANLAR NE DEDİ? GENÇLIK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK organizasyonda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımıza sporun içinden geldiği için, spora çok büyük yatırımlar yaptığı için huzurlarınızda teşekkür ederiz. Gerçekten sporu çok iyi bilen bir lider ve dünyada Türkiye'nin konumu da ortada. Etrafımızda savaşlar olmasına rağmen, pek çok olay olmasına rağmen çok ciddi şekilde güvenli ortamı oluşturan büyük bir ülke. Bunu sağladığı için de Cumhurbaşkanımıza ve verdiği destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY ise "İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da gerçekleşmesi de elbette tesadüf değildir. Bu yılın ilk 7 ayında 10,5 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul; güçlü ulaşım ve konaklama altyapısı, modern tesisleri, organizasyon kabiliyeti ve güvenli şehir kimliğiyle dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapılabilecek sayılı metropollerden biridir. Bu organizasyon Türk ve İspanyol futbolu arasındaki bağı güçlendireceği gibi ülkemizin ve İstanbul'un büyük spor organizasyonlarındaki konumunu da bir kez daha tescilleyecektir" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör