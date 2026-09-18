Trabzonspor-G.Saray maçına sürpriz atama

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile G.Saray karşı karşıya gelirken sürpriz bir atama yapıldı. Büyük müsabaka deneyimi çok az olan Batuhan Kolak karşılaşmayı yönetecek. Yarın 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak olan Antalya bölgesi hakemi Kolak, bu sezon Süper Lig'de G.Antep FK-Çaykur Rize, Göztepe-G.Birliği ve G.SarayÇorum FK sınavlarında vardı. 30 yaşındaki hakem, bu maçlarda 7 kez sarı kart verirken 1 defa da kırmızı kartına başvurdu. Kolak ayrıca Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin de 4. hakemi olarak görev yaptı.
8 PENALTISI VAR!
Batuhan Kolak, kariyeri boyunca 21 kez Süper Lig maçı yönetti. Bu karşılaşmalarda 92 sarı, 4 kırmızı kart verirken 8 kez de penaltı noktasına gitti.
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
TRENDYOL Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün Kasımpaşa-Konyaspor sınavı ile başlayacak haftanın ilk karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. F.Bahçe-Eyüp mücadelesine Kadir Sağlam atanırken Amed-Beşiktaş müsabakası ise Ali Şansalan'da… İşte program ve hakemler:
BUGÜN
20.00......... Kasımpaşa - Konyaspor:.............................Davut Dakul Çelik
YARIN
17.00......... Çorum FK - Corendon Alanyaspor:..........Alper Akarsu
17.00......... Kocaelispor - Gaziantep FK:......................Halil Umut Meler
20.00......... Trabzonspor - Galatasaray:........................Batuhan Kolak
20.00......... Başakşehir - Gençlerbirliği:........................Atilla Karaoğlan
PAZAR
17.00......... Erzurumspor FK - Samsunspor:.................Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00......... Fenerbahçe - Eyüpspor:..............................Kadir Sağlam
20.00......... Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş:.........Ali Şansalan
20.00......... Göztepe - Çaykur Rizespor:.......................Oğuzhan Çakır