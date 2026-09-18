Trabzonspor-G.Saray maçına sürpriz atama

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile G.Saray karşı karşıya gelirken sürpriz bir atama yapıldı. Büyük müsabaka deneyimi çok az olan Batuhan Kolak karşılaşmayı yönetecek. Yarın 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak olan Antalya bölgesi hakemi Kolak, bu sezon Süper Lig'de G.Antep FK-Çaykur Rize, Göztepe-G.Birliği ve G.SarayÇorum FK sınavlarında vardı. 30 yaşındaki hakem, bu maçlarda 7 kez sarı kart verirken 1 defa da kırmızı kartına başvurdu. Kolak ayrıca Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin de 4. hakemi olarak görev yaptı.

8 PENALTISI VAR!

Batuhan Kolak, kariyeri boyunca 21 kez Süper Lig maçı yönetti. Bu karşılaşmalarda 92 sarı, 4 kırmızı kart verirken 8 kez de penaltı noktasına gitti.



6. HAFTANIN HAKEMLERİ

TRENDYOL Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün Kasımpaşa-Konyaspor sınavı ile başlayacak haftanın ilk karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. F.Bahçe-Eyüp mücadelesine Kadir Sağlam atanırken Amed-Beşiktaş müsabakası ise Ali Şansalan'da… İşte program ve hakemler:

BUGÜN

20.00......... Kasımpaşa - Konyaspor:.............................Davut Dakul Çelik

YARIN

17.00......... Çorum FK - Corendon Alanyaspor:..........Alper Akarsu

17.00......... Kocaelispor - Gaziantep FK:......................Halil Umut Meler

20.00......... Trabzonspor - Galatasaray:........................Batuhan Kolak

20.00......... Başakşehir - Gençlerbirliği:........................Atilla Karaoğlan

PAZAR

17.00......... Erzurumspor FK - Samsunspor:.................Abdullah Buğra Taşkınsoy

17.00......... Fenerbahçe - Eyüpspor:..............................Kadir Sağlam

20.00......... Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş:.........Ali Şansalan

20.00......... Göztepe - Çaykur Rizespor:.......................Oğuzhan Çakır

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör