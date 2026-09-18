Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da 53 kez karşılaştı
Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:52

Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da 53 kez karşılaştı

Trabzonspor, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı 53 müsabakada 21 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.

İHA
Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon’da 53 kez karşılaştı
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasında 1974-1975 sezonunda başlayan rekabette Süper Lig'de Trabzon'da oynanan maçlarda Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 53 müsabakada Trabzonspor, 21 kez rakibini mağlup ederken, Galatasaray ise 19 defa kazandı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 64 golüne, sarı-kırmızılılar 69 golle yanıt verdi.

FARKLI SKORLAR

Rekabette Galatasaray, rakibe karşısında en farklı galibiyetlerini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla elde etti. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018 tarihinde ligde sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup etti.
15 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig müsabakası, rekabetteki en gollü karşılaşma oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da 53 kez karşılaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA