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Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:49 Son Güncelleme: 18.09.2026 09:50

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

AA
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi son durum
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Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi son durum
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