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Giriş Tarihi: 18.09.2026 18:34

Ümraniyespor 88'de 3 puana uzandı!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 88. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

DHA
Ümraniyespor 88’de 3 puana uzandı!
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Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Kamalak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre Dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç Dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan Dk. 46), Burak Bekaroğlu, Remi Jose Michel Mulumba (Recep Yalın Dilek Dk.71)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou Dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Blanco Sanchez(Bangaly Fode Koita Dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan Dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Adeola Kosoko Dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Vaino Emil Hostikka Dk. 46), Yunus Emre Gedik

GOL: Dk. 88 Cebio Soukou (Ümraniyespor)

SARI KART: Dk. 90+1 Lucas Lima (Bandırmaspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÜMRANİYESPOR

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Ümraniyespor 88'de 3 puana uzandı!
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