Yeni yayın ihalesi 13 Ocak 2027’de

Süper Lig
ile 1. Lig'in 2026- 2027 yılı ve sonrasındaki sezonları içerek yayın hakkı ihalesinin tarihi belli oldu... TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve 1. Lig'den kulüp başkanları da katıldı. TFF'den yetkililerin de yer aldığı görüşmelerin ardından yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027'de yapılmasına karar verildi. Türk futbolunun yayın ve marka gelirinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda farklı ülkelerdeki yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak incelendi.
İhaleye kadar yayın ihalesi kurulunun periyodik olarak 15 günde bir toplanmasına da karar verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör