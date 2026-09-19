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Giriş Tarihi: 19.09.2026 22:56

Abdülkerim Bardakcı: Bizim için utanç verici bir skor

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Utanç verici bir skor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Abdülkerim Bardakcı: Bizim için utanç verici bir skor
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Abdülkerim Bardakcı, "Utanç verici bir skor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak biz her düştüğümüzde daha güçlü şekilde ayağa kalktık. Milli takım arasından sonra daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için de konuşan Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ABDÜLKERİM BARDAKCI #GALATASARAY #SÜPER LİG #TRABZONSPOR

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Abdülkerim Bardakcı: Bizim için utanç verici bir skor
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