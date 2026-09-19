Abdülkerim Bardakcı: Bizim için utanç verici bir skor

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Abdülkerim Bardakcı, "Utanç verici bir skor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak biz her düştüğümüzde daha güçlü şekilde ayağa kalktık. Milli takım arasından sonra daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için de konuşan Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör