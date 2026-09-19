Açılın Türkler geliyor

ÜLKE puanında haftayı kârlı kapattık. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı yenerek 0.400 puan kazandırdı. 2026- 27 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı 17 maçta hanesine 10 galibiyet-3 beraberlik yazdırdı. Bu sayede 5.100'e yükselen Türkiye, 55 Avrupa ülkesi arasında en çok puan toplayan 4'üncü ülke konumuna geldi. İlk üç basamak Portekiz (5.500), İngiltere (5.277) ve Azerbaycan (5.125) şeklinde sıralandı. Toplamda 50.275'e tırmanan 10'uncu konumdaki Türkiye, rakipleriyle de farkı eritiyor. Önümüzdeki Hollanda'nın takımları AZ Alkmaar; Sunderland'e, Nijmegen de Juventus'a yenilerek bu hafta kan kaybetti. Portakallar ile aradaki puan farkı da 2.337'ye geriledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör