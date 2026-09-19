Alanyaspor, Çorum FK’yi 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Alanyaspor karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 2-1'lik skorla galip geldi.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 67. dakikada Gaius Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti. Çorum FK'nin tek sayısı ise 76.dakikada Ramirez'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 11'e yükseltirken, Arca Çorum FK ise 7 puanda kaldı.



Alanyaspor, milli aranın ardından Erzurumspor'u konuk edecek. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör