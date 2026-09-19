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Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:12 Son Güncelleme: 19.09.2026 23:13

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçına hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçına hazır
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, maçın son çalışmasını yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçına hazır
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