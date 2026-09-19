Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçına hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, maçın son çalışmasını yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör