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Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:20

Başakşehir, 4 maç sonra kazandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup ederek ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İHA
Başakşehir, 4 maç sonra kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertliler, Ankara temsilcisini 4-0 mağlup ederek, ligde 4 maç sonra galip geldi. Turuncu-lacivertliler, sezona Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek başlarken, Trabzonspor'a 2-1, Galatasaray'a 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 5-0'lık skorla kaybetti. İstanbul temsilcisi, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği karşısında aldığı farklı galibiyetle 4 maç sonra 3 puanla tanışan Nuri Şahin'in öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Başakşehir, 4 maç sonra kazandı
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