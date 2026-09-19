Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber! Resmen açıklandı...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:31 Son Güncelleme: 19.09.2026 11:47

Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber! Resmen açıklandı...

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı.

Beşiktaş’a Trossard’dan kötü haber! Resmen açıklandı...
  • ABONE OL
Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber! Resmen açıklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA