Beşiktaş’a Trossard’dan kötü haber! Resmen açıklandı...

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Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."