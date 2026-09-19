Erzurumspor FK ve Samsunspor 7. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte 7. kez birbirlerine rakip olacak.



6 KARŞILAŞMADA SAMSUNSPOR ÜSTÜN

Erzurumspor FK ile Samsunspor daha önce 2017-2018, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Trendyol 1. Lig'de olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 3'ünü Samsunspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki 6 maçta Samsunspor rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Erzurumspor FK ise 5 gol kaydetti.



ERZURUM'DAKİ MAÇLARDA DA SAMSUN ÜSTÜN

İki takım arasında Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Samsunspor 1 galibiyet elde ederken, 2 mücadele beraberlikle tamamlandı. Erzurum'da oynanan söz konusu maçlarda ev sahibi ekip Samsunspor filelerine 4 gol gönderirken, Karadeniz temsilcisi 5 golle karşılık verdi.



İKİ TAKIMIN DA 4 PUANI BULUNUYOR

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla ligde 15'. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla averaj farkıyla 14. sırada bulunuyor.



TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Erzurumspor FK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör