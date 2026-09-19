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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:52

Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi son durum

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA
Göztepe’de Çaykur Rizespor maçı öncesi son durum
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ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde henüz galibiyet alamayan ve en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe, taraftarı önünde 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 haftasında topladığı 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Göztepe, geçen sezon rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0, ikinci maçı ise sahasında 3-1 kazandı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Sundberg ve Godoi'nin yanı sıra İbrahim Sabra, Furkan Bayır ve Miroshi'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi son durum
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