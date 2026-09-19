Göztepe’de Çaykur Rizespor maçı öncesi son durum

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde henüz galibiyet alamayan ve en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe, taraftarı önünde 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 haftasında topladığı 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Göztepe, geçen sezon rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0, ikinci maçı ise sahasında 3-1 kazandı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Sundberg ve Godoi'nin yanı sıra İbrahim Sabra, Furkan Bayır ve Miroshi'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör