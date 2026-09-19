Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 19:13

Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı

Hull City, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

İHA
Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı
  • ABONE OL

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Hull City, Sports Direct Arena'da karşılaştı. Newcastle, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibinde golleri 3. dakikada Joseph Willock, 7. dakikada da Lewis Hall atarken, Hull'un tek golü ise 67. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.

Ligdeki 2. galibiyetini kazanan Newcastle United, puanını 8'e çıkardı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#HULL CİTY #NEWCASTLE UNİTED #PREMİER LİG #NEWCASTLE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA