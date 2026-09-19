Ihenacho, Bursaspor’u taşımaya devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Batman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri; 60 ve 85.dakikalarda Kelechi Iheanacho kaydetti. Batman Petrolspor'un tek sayısı ise 29. dakikada Matheus Doria'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.



Bursaspor, milli aradan sonra Mardin 1969 ile karşılaşacak. Batman Petrolspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör