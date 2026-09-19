Kadınlarda derbi Fenerbahçe’nin oldu!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşılaştı.

BJK Futbol Akademisi Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan derbinin ilk yarısını sarı-lacivertli takım, 13. dakikada Katie Bowen, 43. dakikada ise Andrea Staskova'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, Abideen Suliat Olajumoke ile 85. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Marie Divine Ngah Manga, 49. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör