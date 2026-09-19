Karadeniz’de büyük düello

Thomas Reis yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-mavili takım, evinde 3 puanı alıp yeniden taraftarını motive etmeyi amaçlıyor

Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan sarıkırmızılı ekip ise kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmanın hayallerini kuruyor



Süper Lig'in 6. haftası Türk futbolunun iki büyüğünün düellosuna sahne olacak... Sezona istediği gibi başlayamayan ve Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Thomas Reis'i getiren Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayan bordo- mavililer, yeni hocası ile çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde 1 beraberlik ve 4 galibiyetle 13 puan alan sarı-kırmızılılar da serisini 5 maça yükseltip milli araya mutlu gitmeyi istiyor. Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı mücadele 20.00'de başlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör