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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Konya'nın gücü Paşa'ya yetmedi

Konya’nın gücü Paşa’ya yetmedi
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TRENDYOL Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede dengeli bir oyun ortaya koyulurken lacivert-beyazlılar 2, Konyaspor ise 4 isabetli şutunu gole çeviremedi. Kasımpaşa %47, İlhan Palut'un ekibi de %53 topla oynadı. Puanını 10'a yükselten Kasımpaşa, bu sezon Galatasaray ile birlikte mağlubiyet görmeyen tek takım konumunda. Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Konya ise bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Konya'nın gücü Paşa'ya yetmedi
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