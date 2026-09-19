Konya’nın gücü Paşa’ya yetmedi

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TRENDYOL Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede dengeli bir oyun ortaya koyulurkenKasımpaşa %47, İlhan Palut'un ekibi de %53 topla oynadı. Puanını 10'a yükselten Kasımpaşa, bu sezon Galatasaray ile birlikte mağlubiyet görmeyen tek takım konumunda. Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Konya ise bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramadı.