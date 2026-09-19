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Giriş Tarihi: 19.09.2026 22:42

Lucas Torreira: Bununla yüzleşmemiz gerekir

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz." dedi.

Lucas Torreira: Bununla yüzleşmemiz gerekir
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Galatasaray'da Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında 4-0 biten Trabzonspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı yıldız, "Evet, dört senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik. Bu akşam ben boynum, kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim.

Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki düşüneceğiz, hatalarımızı tekrar inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Yeniden milli takıma seçilmesine değinen Torreira, "Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım." diye konuştu.

"YOLA DEVAM ETMELİYİZ"

Torreira, "Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LUCAS TORREİRA #TRENDYOL SÜPER LİG #GALATASARAY #TRABZONSPOR

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Lucas Torreira: Bununla yüzleşmemiz gerekir
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