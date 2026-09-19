Metin Diyadin: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ OYNADIK"

Metin Diyadin, "Başakşehir lige iyi başlamadı. Ancak bazı takımlar iyi başlamayabilir, Başakşehir kalite olarak iyi bir takım. Biz kendimizi yorumlamamız gerektiğinde lige çok iyi bir başlangıç yaptık 3 haftalık bölümde. Geçen hafta da çok iyi oynamamıza rağmen son saniye golüyle mağlup olduk. Bu arada iki tane maçımız var; biri Trabzonspor, biri Başakşehir. İki takım da ligin ilk 5-6 takımından biri.

Çok organize takımlar, bunu da biliyorduk. Bugünün özelinde tabii ki mağlup olunabilir ancak oyun olarak hiçbir varlığı gösteremediğimiz bir maç oldu. Temassız bir oyunu bu lig zaten mümkün değil kaldırmaz. Başında bulunduğum dönemde oyun olarak çok kötü oynadığımız bir maç. Sonucunda da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör