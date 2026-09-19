Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Millwall - West Ham derbisinde puanlar paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:41 Son Güncelleme: 19.09.2026 16:44

Millwall - West Ham derbisinde puanlar paylaşıldı!

İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham United, futbol dünyasının en sert rekabetlerinden biri olarak gösterilen "Dockers Derby"de karşılaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Millwall - West Ham derbisinde puanlar paylaşıldı!
  • ABONE OL

İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham United kozlarını paylaştı. The Den'da oynana maç 2-2 sona erdi.

Milwall, 16. dakikada Caleb Taylor ve 45. dakikada Camiel Neghli'nin golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan West Ham, 74. dakikada Mohamadou Kante'nin golüyle farkı bire indirdi. 80. dakikada Konstantinos Mavropanos'un kaydettiği golle ise skoru 2-2 yaptı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü. West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

14 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Millwall ile West Ham, 2012'den sonra ilk kez resmi bir maçta karşılaştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Millwall - West Ham derbisinde puanlar paylaşıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA