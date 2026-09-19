Millwall - West Ham derbisinde puanlar paylaşıldı!

İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham United kozlarını paylaştı. The Den'da oynana maç 2-2 sona erdi.

Milwall, 16. dakikada Caleb Taylor ve 45. dakikada Camiel Neghli'nin golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan West Ham, 74. dakikada Mohamadou Kante'nin golüyle farkı bire indirdi. 80. dakikada Konstantinos Mavropanos'un kaydettiği golle ise skoru 2-2 yaptı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü. West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

14 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Millwall ile West Ham, 2012'den sonra ilk kez resmi bir maçta karşılaştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör