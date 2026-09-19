Muhammed Şengezer: "Bütün takım karakter ortaya koydu"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilerin kaleci Muhammed Şengezer, açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Muhammed, "Geçen hafta bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu hafta içi Gençlerbirliği'ni iyi analiz ettik. Bütün takım ortaya karakter koydu, geçtiğimiz hafta gerçekten çok üzüldük. Bu hafta bir nebze de olsa arkadaşlarımızı, ailemizi, taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Milli araya güzel 3 puanla girdik. İnşallah milli arada da iyi çalışıp bir sonraki maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da aldıkları farklı mağlubiyet sonrası takımın bu maç öncesi motivasyonuna dair konuşan 29 yaşındaki kaleci, "Moralimiz çok bozuldu ama biliyorsunuz futbolda bunlar var. Bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Olacağı varmış hayatta her şey oluyor. Çalışmaya ve başarmaya çalışacağız" dedi.



"BUGÜN İĞNEYLE OYNADIM"

Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sakatlığından dolayı oynayamadığının hatırlatılması üzerine Muhammed, sağlık durumuyla ilgili, "Kasığımda bir sakatlığım vardı. Bugün de iğneyle oynadım. Yoksa oynama şansım yok gibiydi, doktorlarım, fizyoterapistim sağ olsun bana çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZİ MUTLU EDİP YOLUMUZA BAKMAYI PLANLIYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilen Muhammed Şengezer, Uluslar Ligi'nde oynanacak Fransa ve İtalya maçlarına dair şunları söyledi:

"Zor maçlar oynayacağız. İçeride Kocaeli ve Bursa'da oynayacağımız iki şehrin taraftarları da Türkiye'nin sayılı taraftarları. Taraftarla birlikte ülkemizi mutlu edip yolumuza bakmayı planlıyoruz."



"MERT GÜNOK, TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞ İSİM"

Muhammed Şengezer, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Mert Günok ile ilgili ise, "Mert ağabey hem kaleciliği hem karakteriyle Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Mert ağabey ile dostluğum; ben Bursaspor'da oynarken 14-15 yaşındayken bana çok sahip çıkmıştı. Sonrasında aynı milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda onunla olmak bana çok gurur verdi. Allah yolunu açık etsin" açıklamasında bulundu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör