Noah Saviolo: İnanılmaz mutluyum

Bordo-mavililerin ikinci golünü kaydeden Noah Saviolo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Saviolo, "Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz. İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımın sözünü veriyorum." sözlerini sarf etti.

Saviolo, takımın sahadaki dizilişiyle ilgili ise "Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Saha içinde çok rahat hissettim kendimi." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör